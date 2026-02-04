NIPPON KANZAI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NIPPON KANZAI hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 51,99 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIPPON KANZAI 17,21 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 37,89 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,51 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at