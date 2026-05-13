NIPPON KANZAI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NIPPON KANZAI hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,08 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 79,22 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 40,81 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 196,03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte NIPPON KANZAI ein EPS von 157,62 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 150,26 Milliarden JPY, während im Vorjahr 139,87 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at