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11.11.2026 06:31:29
Nippon Kayaku: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nippon Kayaku gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 68,83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 47,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66,60 Milliarden JPY – ein Plus von 13,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Kayaku 58,82 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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