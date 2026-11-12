Nippon Kayaku hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nippon Kayaku hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,43 USD. Im letzten Jahr hatte Nippon Kayaku einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Kayaku im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 418,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 399,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at