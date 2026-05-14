Nippon Kayaku stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Kayaku hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 428,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 358,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,07 USD. Im Vorjahr hatte Nippon Kayaku 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Nippon Kayaku hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,60 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at