Nippon Kayaku stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Kayaku ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nippon Kayaku die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Kayaku 0,190 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 423,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nippon Kayaku einen Umsatz von 378,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at