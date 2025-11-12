Nippon Kayaku verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Kayaku hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 47,78 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Kayaku in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,82 Milliarden JPY im Vergleich zu 55,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at