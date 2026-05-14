Nippon Kayaku verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Kayaku gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 48,79 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 67,25 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,63 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 161,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 107,17 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nippon Kayaku 241,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 222,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at