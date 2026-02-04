Nippon Kayaku veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Kayaku hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Nippon Kayaku hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,290 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 396,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 386,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at