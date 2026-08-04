|
04.08.2026 06:31:29
Nippon Kayaku: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nippon Kayaku lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41,08 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 27,29 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 67,40 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 54,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!