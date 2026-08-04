Nippon Kayaku: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nippon Kayaku lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41,08 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 27,29 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 67,40 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 54,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at