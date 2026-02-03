|
Nippon Kayaku: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Kayaku veröffentlichte am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 37,32 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 44,81 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 61,02 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Kayaku 58,85 Milliarden JPY umgesetzt.
