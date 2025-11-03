NIPPON KINZOKU gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NIPPON KINZOKU hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,68 JPY gegenüber -33,360 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIPPON KINZOKU in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,71 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at