NIPPON KINZOKU präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON KINZOKU hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,85 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat NIPPON KINZOKU mit einem Umsatz von insgesamt 12,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at