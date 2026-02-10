NIPPON KINZOKU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NIPPON KINZOKU gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,37 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NIPPON KINZOKU ein EPS von -3,650 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIPPON KINZOKU in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,89 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at