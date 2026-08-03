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03.08.2026 06:31:29
NIPPON KODOSHI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
NIPPON KODOSHI ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NIPPON KODOSHI die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 120,14 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NIPPON KODOSHI noch ein Gewinn pro Aktie von 56,72 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,27 Prozent auf 6,05 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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