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27.04.2026 06:31:29
NIPPON KODOSHI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
NIPPON KODOSHI lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
NIPPON KODOSHI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,14 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 4,73 Milliarden JPY gegenüber 3,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 250,67 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 167,55 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 18,62 Milliarden JPY, während im Vorjahr 16,03 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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