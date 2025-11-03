Nippon Koshuha Steel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Koshuha Steel hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,81 JPY, nach -17,610 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 8,81 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at