NIPPON KUCHO SERVICE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NIPPON KUCHO SERVICE hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 30,37 JPY. Im letzten Jahr hatte NIPPON KUCHO SERVICE einen Gewinn von 23,51 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,51 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIPPON KUCHO SERVICE einen Umsatz von 14,18 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at