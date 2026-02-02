NIPPON KUCHO SERVICE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NIPPON KUCHO SERVICE hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 15,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,28 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Milliarden JPY in den Büchern standen.

