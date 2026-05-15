NIPPON KUCHO SERVICE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NIPPON KUCHO SERVICE veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 45,50 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NIPPON KUCHO SERVICE noch ein Gewinn pro Aktie von 36,43 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent auf 22,56 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 106,79 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIPPON KUCHO SERVICE 89,98 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69,25 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 64,44 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at