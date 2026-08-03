NIPPON KUCHO SERVICE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NIPPON KUCHO SERVICE präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,30 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent auf 15,06 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at