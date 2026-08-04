Nippon Light Metal gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Light Metal hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 100,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Light Metal noch ein Gewinn pro Aktie von 34,51 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 166,33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 137,09 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at