Nippon Light Metal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Light Metal stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 54,40 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42,93 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 141,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 132,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at