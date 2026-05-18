Nippon Light Metal stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Light Metal hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Nippon Light Metal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 66,75 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 46,48 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,33 Prozent auf 158,41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 253,24 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Light Metal 200,01 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Nippon Light Metal mit einem Umsatz von insgesamt 585,47 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 550,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at