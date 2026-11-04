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04.11.2026 06:31:28
Nippon Light Metal stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nippon Light Metal hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 87,08 JPY gegenüber 54,40 JPY im Vorjahresquartal.
Nippon Light Metal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,47 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 141,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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