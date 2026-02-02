Nippon Light Metal: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Light Metal hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 97,58 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 75,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,90 Prozent auf 148,39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at