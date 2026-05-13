Nippon Manufacturing Service gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Manufacturing Service hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -70,910 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 18,83 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,53 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at