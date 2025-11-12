|
Nippon Manufacturing Service präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Manufacturing Service hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 21,10 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Nippon Manufacturing Service im vergangenen Quartal 17,66 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Manufacturing Service 19,26 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
