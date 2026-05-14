Nippon Manufacturing Service präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Manufacturing Service stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 12,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -70,910 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,03 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 19,53 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at