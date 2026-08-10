Nippon Manufacturing Service: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Manufacturing Service lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -18,110 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,20 Prozent auf 21,28 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at