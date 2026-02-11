|
NIPPON MINING: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NIPPON MINING hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 39,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 218,11 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 179,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
