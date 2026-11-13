NIPPON PAINT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NIPPON PAINT lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

NIPPON PAINT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat NIPPON PAINT mit einem Umsatz von insgesamt 3,29 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at