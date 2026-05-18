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18.05.2026 06:31:29
Nippon Paint hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nippon Paint äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 22,18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Paint 15,75 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,84 Prozent auf 490,28 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 405,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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