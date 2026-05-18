NIPPON PAINT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIPPON PAINT hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,12 Milliarden USD – ein Plus von 17,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIPPON PAINT 2,66 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at