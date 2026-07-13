Nippon Paint Aktie
WKN: 858541 / ISIN: JP3749400002
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13.07.2026 05:55:47
Nippon Paint offers €7.5bn for Akzo unit in attempt to gatecrash rival deal
Japanese group makes bid for decorative coatings business that includes Dulux brandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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