Nippon Paint Aktie

Nippon Paint für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858541 / ISIN: JP3749400002

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13.07.2026 05:55:47

Nippon Paint offers €7.5bn for AkzoNobel unit in attempt to gatecrash rival deal

Japanese group makes bid for decorative coatings business that includes Dulux brandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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