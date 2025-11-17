Nippon Paint präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Paint hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,56 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 465,95 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 405,60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at