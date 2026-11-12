Nippon Paint: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Paint lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,96 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,96 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 523,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 465,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at