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10.08.2026 06:31:29
Nippon Paint: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nippon Paint hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,12 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Paint ein EPS von 21,48 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,41 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 446,70 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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