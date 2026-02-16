Nippon Paint stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Paint hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 19,47 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Paint im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 455,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 415,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 76,66 JPY gegenüber 54,22 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 1 774,23 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 638,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

