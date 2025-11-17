|
17.11.2025 06:31:29
NIPPON PAINT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NIPPON PAINT lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,16 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIPPON PAINT einen Umsatz von 2,72 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!