NIPPON PAINT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NIPPON PAINT lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,16 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIPPON PAINT einen Umsatz von 2,72 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at