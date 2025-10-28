NIPPON PALLET POOL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NIPPON PALLET POOL hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 50,81 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 68,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,21 Prozent auf 1,76 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at