|
02.02.2026 06:31:29
NIPPON PALLET POOL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NIPPON PALLET POOL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 38,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,34 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIPPON PALLET POOL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.