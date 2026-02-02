NIPPON PALLET POOL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIPPON PALLET POOL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,34 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIPPON PALLET POOL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at