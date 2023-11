Nippon Paper Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Paper Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2023 abgelaufen war.

Nippon Paper Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 35,550 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -120,130 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Paper Industries im vergangenen Quartal 296,52 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Paper Industries 286,15 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at