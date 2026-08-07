Nippon Paper Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Paper Industries veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Paper Industries 16,50 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Paper Industries im vergangenen Quartal 314,47 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Paper Industries 292,63 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at