Nippon Paper Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nippon Paper Industries hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 60,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 107,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 300,31 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 301,73 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at