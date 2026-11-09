Nippon Paper Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nippon Paper Industries stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 47,69 JPY gegenüber -9,960 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 317,85 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 296,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at