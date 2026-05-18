Nippon Paper Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Paper Industries hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 34,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 303,08 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 296,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 101,69 JPY gegenüber 39,33 JPY im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 1 192,61 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Nippon Paper Industries 1 182,43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at