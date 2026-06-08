08.06.2026 06:31:29

NIPPON PARKING DEVELOPMENT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NIPPON PARKING DEVELOPMENT präsentierte in der am 05.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,89 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NIPPON PARKING DEVELOPMENT 3,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIPPON PARKING DEVELOPMENT einen Umsatz von 10,03 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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