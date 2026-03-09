09.03.2026 06:31:29

NIPPON PARKING DEVELOPMENT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NIPPON PARKING DEVELOPMENT lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 4,03 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIPPON PARKING DEVELOPMENT 3,71 JPY je Aktie eingenommen.

NIPPON PARKING DEVELOPMENT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

